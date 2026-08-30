В Швейцарии тысяча добровольцев закопала 2000 пар трусов ради науки

Около тысячи жителей Швейцарии приняли участие в необычном научном эксперименте: они закопали в землю более двух тысяч пар хлопковых трусов и 12 тысяч чайных пакетиков примерно на тысяче участков по всей стране.
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