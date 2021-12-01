Популярные статьи

Свежие комментарии

В Тверской области у мужчины украли телефон и наушники на работе

В Тверской области у мужчины украли телефон и наушники на работе

В полицию Калининского района обратился мужчина, который работает на одном из предприятий. Он сообщил, что у него украли смартфон и наушники прямо во время рабочего дня из раздевалки, сумма материального ущерба составила больше 18 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх