Бека-Бека и «Ницца» подпишут 5-летний контракт

Стал известен срок, на который хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека перейдет в «Ниццу». 21-летний игрок подпишет с французским клубом 5-летний контракт.
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