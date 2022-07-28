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Бека-Бека и «Ницца» подпишут 5-летний контракт

Стал известен срок, на который хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека перейдет в «Ниццу». 21-летний игрок подпишет с французским клубом 5-летний контракт.

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