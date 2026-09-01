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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Линдси Вонн предстоит как минимум еще одна операция из-за травмы: «Меня ждет долгий путь, но пока я чувствую себя прекрасно»

Олимпийская чемпионка по горным лыжам Линдси Вонн  сообщила, что ей предстоит еще как минимум одна операция из-за травмы.

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