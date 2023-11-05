Песков: На Западе растет усталость от украинской темы

В Европе и США растет усталость от украинской темы и финансового груза от содержания киевского режима, заявил 5 ноября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его соцсетях.