Песков: На Западе растет усталость от украинской темы

В Европе и США растет усталость от украинской темы и финансового груза от содержания киевского режима, заявил 5 ноября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его соцсетях.
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