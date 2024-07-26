Россияне потратили 54,5 млрд рублей на игры во втором квартале 2024 года

Российские геймеры потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры во втором квартале 2024 года. Об этом говорится в исследовании аналитиков онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education, имеющееся в распоряжении "Газеты.