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Россияне потратили 54,5 млрд рублей на игры во втором квартале 2024 года

Россияне потратили 54,5 млрд рублей на игры во втором квартале 2024 года

Российские геймеры потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры во втором квартале 2024 года. Об этом говорится в исследовании аналитиков онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education, имеющееся в распоряжении "Газеты.

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