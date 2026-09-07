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Газета.ру

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NatCom: солнечная радиация могла запустить цикл ледниковых периодов на Земле

NatCom: солнечная радиация могла запустить цикл ледниковых периодов на Земле

Ученые из Университета Бордо выяснили, что небольшие изменения солнечной радиации около миллиона лет назад перестроили западные ветры Северной Атлантики и помогли климату перейти от 40-тысячелетних к 100-тысячелетним ледниковым циклам.

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