О подвиге Зои Космодемьянской

«Нет лишней отважности для человека, который обрек себя на опасную службу Партизана. Он должен истребить надежду вкусить по совершении подвига плоды геройского вдохновения; забыть об ожидающих его рукоплесканиях, похвалах и наградах, и идти на верное с тем, чтобы нанеся чувствительные удары неприятелю, погибнуть с пользою, хотя бы позорною … .
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