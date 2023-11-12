О ситуации на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» рассказал аким Карагандинской области журналистам

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с журналистами и рассказал о ситуации на шахтах компании «АрселорМиттал Темиртау» и оказанной материальной помощи семьям погибших горняков, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии