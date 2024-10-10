Почти на три недели выставка «Россия – Китай: фотодиалоги» разместилась в ЦСИ «Артэтаж»

В этом году исполнилось 75 лет со дня заключения дипломатических соглашений между Россией и Китаем. Эту дату Союз фотохудожников России решил отпраздновать фотовыставкой «Россия – Китай: фотодиалоги» (0+).
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