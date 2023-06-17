БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Складская тайна МВД: После трагедии с «Мистером Сидром» напрашивается ревизия полицейских «закутков»

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Что еще можно найти в государственных «закромах» и на какие схемы выйти? Вера Жердева На фото: следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток «Сидр» для поставки в магазины «Территория пива» Ульяновской области.

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