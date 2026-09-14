Таяние ледников в Гималаях создает проблему с водой для 2 млрд человек

Гималаи приближаются к переломному моменту: ледники тают быстрее, чем десять лет назад, что ставит под угрозу водную безопасность региона, который к середине века достигнет «пика водопотребления», сообщает 14 сентября агентство Reuters.
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