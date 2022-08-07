Sky News: в Британии признали проблемы с подготовкой летчиков из-за России

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях в Британии снизились их-за того, что Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает телеканал Sky News.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях в Британии снизились их-за того, что Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает телеканал Sky News.
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