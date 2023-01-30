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Рязанцев о «Торпедо»: «Почему бы не побороться за Кубок? В одном матче можно обыграть любого»

Александр Рязанцев оценил шансы «Торпедо» в Фонбет Кубке России и в борьбе за выживание в РПЛ. — В Кубке будете серьезно биться? Не станете им жертвовать, чтобы сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате? — Если можно обыграть любого соперника, то почему бы не побороться и в Кубке России? Там на каждой стадии один матч, где можно обыграть любого и проиграть любому.

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