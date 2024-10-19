Новые перспективы в лечении синдрома прогерии Хатчинсона-Гилфорда

Открытие, сделанное исследователями из Университета Мэриленда, может привести к разработке инновационных методов лечения синдрома прогерии Хатчинсона-Гилфорда (HGPS) — редкого генетического заболевания, характеризующегося ускоренным старением у детей.
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