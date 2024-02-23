В сети появились первые скриншоты ремастера Age of Mythology и трейлер мобильной Age of Empires MobileВ сервисе Steam появилась страница Age of Mythology: Retold — ремастера стратегии 2002 года, посвящённой мифологии и легендам.
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