Молдавия повторит судьбу Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Шеремет. Кишиневу уготована роль буферной зоны, как это когда-то было сделано с Украиной.
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