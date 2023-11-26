Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Люди не умеют отдыхать, Бычье 🤦‍♂️Полиция проводит ...
  • Зоя
    поражаюсь этим недоумккам,откуда они берутся,прожил на земле всего  ничего,абсолютно ничего не вложил в ту страну из ..."Хороший мальчик"...
  • Дмитрий Бакланов
    Меня в России обокрали не меньше раз, но я же ору, что России - плохая. Что это происки украинских спецслужб или ЦРУ...."Меня уже раз 10 ...

Welt: Киев многие месяцы не даёт отпуск военным из-за страха, что русские прорвут оборону

Welt: Киев многие месяцы не даёт отпуск военным из-за страха, что русские прорвут оборону

Немецкие СМИ сообщают, что если украинских военных будут отправлять в отпуск, то Зеленскому придётся усилить мобилизациюКомандование ВСУ боится отпускать своих военнослужащих в отпуск, поскольку это может привести к ослаблению обороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх