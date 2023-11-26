Welt: Киев многие месяцы не даёт отпуск военным из-за страха, что русские прорвут оборону

Немецкие СМИ сообщают, что если украинских военных будут отправлять в отпуск, то Зеленскому придётся усилить мобилизациюКомандование ВСУ боится отпускать своих военнослужащих в отпуск, поскольку это может привести к ослаблению обороны.
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