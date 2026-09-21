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Совет по дому

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Пирог «Бабуся» к чаю всего за 35 минут выпечки: рецепт ленивого тёртого пирога с творожным суфле и нежным джемом

Пирог «Бабуся» к чаю всего за 35 минут выпечки: рецепт ленивого тёртого пирога с творожным суфле и нежным джемом

Нежная начинка и румяная корочка – визитная карточка вкусного и ароматного творожного пирога «Бабуся».

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