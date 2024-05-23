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Боец ВСУ снял страшное видео из окопа с трупам : Карта специальной военной операции на Украине на 23 мая 2024 года

Боец ВСУ снял страшное видео из окопа с трупам : Карта специальной военной операции на Украине на 23 мая 2024 года

Боец ВСУ снял страшное видео из окопа с трупам : Карта специальной военной операции на Украине на 23 мая 2024 года Юлия СоколоваУкраинские солдаты, мобилизованные в последние недели, гибнут на третий-четвертый день после призыва.

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