"Все равно мы его подожгли": боец рассказал об уничтожении танка Leopard

www.globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa Герой России, оператор беспилотных летательных аппаратов Алексей Соколов с позывным Сокол рассказал о наиболее сложном эпизоде своей службы – уничтожении немецкого танка Leopard.
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