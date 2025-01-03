ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Степногорске, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Фронтовая авиация ВС РФ нанесла удары по резервам ВСУ в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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