РАН: сценарий стремительной эскалации конфликта на Украине в 2025 году возможен

Сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины во втором полугодии 2025 года возможен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
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