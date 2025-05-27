27 мая президент США сражался на двух фронтах сразу. На внутреннем театре почти военных действий он отправил в американские ведомства […] The post Грозит Путину и воюет с Гарвардом: трудовые будни Трампа appeared first on Медиакратия.
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