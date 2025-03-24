Эрдоган готовит собственную сделку с ЕС. Почему именно сейчас он решил расправиться с оппозицией?

Гражданский мировой суд Стамбула арестовал 23 марта мэра Экрема Имамоглу. Мера пресечения выбрана в рамках разбирательства о фальсификации тендеров, сборе персональных данных, взяточничестве и создании преступной организации.
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