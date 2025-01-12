В МЧС России рассказали, что будет сделано для блокировки утечки мазута с танкера «Волгонефть-239»

Сначала нужно пробить дорогу к судну Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что будет сделано для блокировки утечки мазута с танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе.
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