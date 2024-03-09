Россия меняет тактику. ВСУ не знают, что делать с натовской техникой

В зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО За неполные две недели российские войска на Авдеевском направлении сожгли уже три танка M1A1 Abrams, которые Киев берег и в бой не вводил.
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