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ЦАХАЛ сообщила о запуске «Хезболлой» в октябре более 4,4 тыс. ракет по Израилю

ЦАХАЛ сообщила о запуске «Хезболлой» в октябре более 4,4 тыс. ракет по Израилю

Ливанское шиитское движение «Хезболла» в октябре запустило по Израилю более 4,4 тыс. ракет. Об этом 2 ноября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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