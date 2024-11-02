ЦАХАЛ сообщила о запуске «Хезболлой» в октябре более 4,4 тыс. ракет по Израилю

Ливанское шиитское движение «Хезболла» в октябре запустило по Израилю более 4,4 тыс. ракет. Об этом 2 ноября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).