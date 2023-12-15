Эксперт – об открытии переговоров о вступлении в ЕС: «Нам придется сделать больше, чем просто действия»

Начало переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский союз знаменует собой переход от этапа дипломатических усилий к этапу, в котором ход дел зависит почти исключительно от того, как будет восстановлена и реформирована страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии