Новая вспышка «миграционной войны». Латвия обвинила Белоруссию в вооружённом нападении

Иван Добровольский. Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтикой прошел свой пик 5 лет назад и, казалось, уже ушел в историю.
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