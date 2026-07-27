Врач: тяга к мясу может сигнализировать о дефиците железа в организме

Иногда внезапное пристрастие к говядине или баранине — вовсе не каприз, а сигнал организма Навязчивое желание съесть определенные продукты часто имеет более глубокие причины, чем кажется на первый взгляд.
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