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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач: тяга к мясу может сигнализировать о дефиците железа в организме

Врач: тяга к мясу может сигнализировать о дефиците железа в организме

Иногда внезапное пристрастие к говядине или баранине — вовсе не каприз, а сигнал организма Навязчивое желание съесть определенные продукты часто имеет более глубокие причины, чем кажется на первый взгляд.

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