Цыгане терроризируют жителей СНТ в Новосибирской области

Они совершают набеги, избивают и обворовывают местных жителей. Жительница СНТ «Спутник» в Барышевском сельсовете Ирина, которая рассказала, что у жителей товарищества регулярно происходят конфликты с жителями цыганского табора, расположенного неподалеку.
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