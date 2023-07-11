Закон и Порядок

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Цыгане терроризируют жителей СНТ в Новосибирской области

Цыгане терроризируют жителей СНТ в Новосибирской области

Они совершают набеги, избивают и обворовывают местных жителей. Жительница СНТ «Спутник» в Барышевском сельсовете Ирина, которая рассказала, что у жителей товарищества регулярно происходят конфликты с жителями цыганского табора, расположенного неподалеку.

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