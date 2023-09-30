Театр абсурда
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Театр абсурда

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"А кизяк на что?" Наши отказали казахам в бензиновой помощи

"Самим нужно." Не хотят повернуть реки, так пусть топливо дадут. Астана привыкла решать проблемы за счет старшего небрата.

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