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Walery

Байдену скорее следует не выражать, а держать ответ по поводу поддержки ВСУ против России и развертывания более 10 тысяч военнослужащих USA в Хохландии, где они изначально участвуют в боевых действиях со своей военной техникой в составе украинских националистических банд.