Байден обсудит с Си Цзиньпином утверждения о северокорейских военных в России

Действующий президент США Джо Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме 16 ноября, он планирует обсудить с китайским коллегой утверждения об отправке северокорейских военных в Россию, а также якобы их участии в спецоперации (СВО).
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