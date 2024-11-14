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Байден обсудит с Си Цзиньпином утверждения о северокорейских военных в России

Байден обсудит с Си Цзиньпином утверждения о северокорейских военных в России

Действующий президент США Джо Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме 16 ноября, он планирует обсудить с китайским коллегой утверждения об отправке северокорейских военных в Россию, а также якобы их участии в спецоперации (СВО).

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Комментарии
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W
Walery
Байдену скорее следует не выражать, а держать ответ по поводу поддержки ВСУ против России и развертывания более 10 тысяч военнослужащих USA в Хохландии, где они изначально участвуют в боевых действиях со своей военной техникой в составе украинских националистических банд.
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15 час.

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