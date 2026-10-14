Без болезней и ожогов: какие прививки сделать и как защитить себя в тропических странах

Осенью начинается сезон поездок в страны с теплым морем и экзотической природой. Однако организм туриста сталкивается не только с непривычным климатом, но и с другой микрофлорой, насекомыми и санитарными условиями.
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