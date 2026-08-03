Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, собравшим 70 тысяч зрителей в «Лужниках»

Эмоционально Ваню поздравила продюсер Яна Рудковская. По её словам, Дмитриенко стал вторым молодым артистом после Егора Крида, сумевшим собрать полный стадион в «Лужниках», а совсем недавно побил и этот рекорд, став самым молодым.