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Регионы России

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Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, собравшим 70 тысяч зрителей в «Лужниках»

Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, собравшим 70 тысяч зрителей в «Лужниках»

Эмоционально Ваню поздравила продюсер Яна Рудковская. По её словам, Дмитриенко стал вторым молодым артистом после Егора Крида, сумевшим собрать полный стадион в «Лужниках», а совсем недавно побил и этот рекорд, став самым молодым.

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