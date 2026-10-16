Зеленский готов согласиться на приостановку ударов по российским энергетическим объектам на 100 дней в обмен на расширение зоны спутникового покрытия Starlink примерно на 300 км вглубь России, сообщает WSJ со ссылкой на источники.
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