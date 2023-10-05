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Самые сложные языки мира: список, сложность, фото и видео

Самые сложные языки мира: список, сложность, фото и видео

Вы только начали изучать иностранный язык и уже столкнулись с невероятными трудностями? Не можете без слез продираться через тернии немецкой, английской или французской грамматики, фонетики и лексики? Выше нос! Радуйтесь, что перед вами не стоит задача покорить один из самых сложных языков мира.

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