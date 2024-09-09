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Райдер: В Пентагоне считают важным для ВСУ удержание Красноармейска

Райдер: В Пентагоне считают важным для ВСУ удержание Красноармейска

Глава пресс-службы Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер проинформировал, что власти державы уверены в том, что для Вооружённых сил киевского режима особенной важностью обладает контроль над населённым пунктом Красноармейск.

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