Райдер: В Пентагоне считают важным для ВСУ удержание Красноармейска

Глава пресс-службы Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер проинформировал, что власти державы уверены в том, что для Вооружённых сил киевского режима особенной важностью обладает контроль над населённым пунктом Красноармейск.
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