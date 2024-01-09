Ученые нашли опасный нанопластик в питьевой воде

Порядка 240 тысяч пластиковых частиц может содержаться в однолитровой бутылке воды. Об опасной находке предупредили ученые в своей статье для американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, выдержки которой приводит Bloomberg.
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