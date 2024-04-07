МИД Таджикистана заявил, что глава Совбеза России наврал о вербовке боевиков в Таджикистане для боевых действий против Москвы

Ввести ПЛАТНЫЙ визовый режим с ограниченным сроком пребывания . Но перед этим - ВСЕХ НАХ по домам ! Существующие законы и правила это - проходной двор !

Плевать на всяких лоббистов. Так как от таджикских мигрантов больше вреда, чем пользы, необходимо расторгнуть межгосударственное соглашение с Таджикистаном, и отменить безвизовый режим.

Игорь Василевский

Сколько денег эти точики переносили чиновникам мвдэшным за свою легализацию? Не счесть! Только14 ВУЗов у них, точиков, экзамены по русскому принимали! Вам не приходилось сталкиваться с такими переселенцами, которые по русски даже не понимают? Мне приходилось. И не раз... И это будущее России?