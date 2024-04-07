Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Игорь Василевский
    Сколько денег эти точики переносили чиновникам мвдэшным за свою легализацию? Не счесть! Только14 ВУЗов у них, точиков...МИД Таджикистана ...
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МИД Таджикистана заявил, что глава Совбеза России наврал о вербовке боевиков в Таджикистане для боевых действий против Москвы

МИД Таджикистана заявил, что глава Совбеза России наврал о вербовке боевиков в Таджикистане для боевых действий против Москвы

Совсем лихие ребята. Потому что власти России слишком мягко себя ведут. А Восток такой мягкости не то, что не понимает.

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Комментарии
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Юрий Белов
Ввести ПЛАТНЫЙ визовый режим с ограниченным сроком пребывания . Но перед этим - ВСЕХ НАХ по домам ! Существующие законы и правила это - проходной двор !
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4 час.
Ирина Черных
Плевать на всяких лоббистов. Так как от таджикских мигрантов больше вреда, чем пользы, необходимо расторгнуть межгосударственное соглашение с Таджикистаном, и отменить безвизовый режим.
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3 час.
Игорь Василевский
Сколько денег эти точики переносили чиновникам мвдэшным за свою легализацию? Не счесть! Только14 ВУЗов у них, точиков, экзамены по русскому принимали! Вам не приходилось сталкиваться с такими переселенцами, которые по русски даже не понимают? Мне приходилось. И не раз... И это будущее России?
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10 мин.

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