Вдвоём умирать веселее? Запад идёт на убийственные меры. Мы – в рай

Фото: ZoranOrcik / Shutterstock.com Константин Двинский Биржевые торги вновь демонстрируют рекордные ценовые показатели: природный газ пробил самую высокую отметку в истории, нефть подорожала до уровня лета 2014 года, то же самое касается угля.
Фото: ZoranOrcik / Shutterstock.com Константин Двинский Биржевые торги вновь демонстрируют рекордные ценовые показатели: природный газ пробил самую высокую отметку в истории, нефть подорожала до уровня лета 2014 года, то же самое касается угля.
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