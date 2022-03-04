БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вдвоём умирать веселее? Запад идёт на убийственные меры. Мы – в рай

Вдвоём умирать веселее? Запад идёт на убийственные меры. Мы – в рай

Фото: ZoranOrcik / Shutterstock.com Константин Двинский Биржевые торги вновь демонстрируют рекордные ценовые показатели: природный газ пробил самую высокую отметку в истории, нефть подорожала до уровня лета 2014 года, то же самое касается угля.

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