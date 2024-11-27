⚡️ Морпехи Черноморского флота захватили блиндажи ВСУ в Курской области «На кадрах — работа по обеспечению боевых действий в районах ответственности соединения морпехов», — рассказали в Минобороны России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Морпехи Черноморского флота захватили блиндажи ВСУ в Курской области «На кадрах — работа по обеспечению боевых действий в районах ответственности соединения морпехов», — рассказали в Минобороны России.