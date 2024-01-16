Почему за 70 лет в СССР не была решена продовольственная проблема?

СК

Сергей К

СССР решал другие проблемы. Население было почти поголовно безграмотным. Промышленность отсутствовала. Это не просто отсутствие изобилия. Это куда хуже. ВЫ полагаете, что изобилия можно достигнуть не решив проблем грамотности населения и отсутствия промышленности? Это бред. Читать-писать вот все наконец научились. Только ума пока еще все нет...