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Почему за 70 лет в СССР не была решена продовольственная проблема?

Почему за 70 лет в СССР не была решена продовольственная проблема?

Здравствуйте! Советский Союз был великой державой и мог бы считаться империей мирового класса, если бы его жители не испытывали проблем с едой.

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Комментарии
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СК
Сергей К
СССР решал другие проблемы. Население было почти поголовно безграмотным. Промышленность отсутствовала. Это не просто отсутствие изобилия. Это куда  хуже.  ВЫ полагаете, что изобилия можно достигнуть не решив проблем грамотности населения и отсутствия промышленности? Это бред. Читать-писать вот все наконец научились. Только ума пока еще все нет...
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31 мин.
Олег Самойлов
Это ГДЕ промышленность отсутствовала? В Советской России? ВЕРНО! А КТО угробил всю промышленность в стране, которая по всем показателям везде и всюду входила в ПЕРВУЮ тройку-пятерку по миру?  А уж про грамотность - большевистские сказания и мифы повторять не надо!
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7 мин.
Олег Самойлов
Голодуха в СССР - есть результат мудрой ПЛАНОВОЙ иканомеги балвшивеков!
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5 мин.

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