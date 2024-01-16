Здравствуйте! Советский Союз был великой державой и мог бы считаться империей мирового класса, если бы его жители не испытывали проблем с едой.
Почему за 70 лет в СССР не была решена продовольственная проблема?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей К
СССР решал другие проблемы. Население было почти поголовно безграмотным. Промышленность отсутствовала. Это не просто отсутствие изобилия. Это куда хуже. ВЫ полагаете, что изобилия можно достигнуть не решив проблем грамотности населения и отсутствия промышленности? Это бред. Читать-писать вот все наконец научились. Только ума пока еще все нет...
Ответить
31 мин.
Олег Самойлов
Это ГДЕ промышленность отсутствовала? В Советской России? ВЕРНО! А КТО угробил всю промышленность в стране, которая по всем показателям везде и всюду входила в ПЕРВУЮ тройку-пятерку по миру? А уж про грамотность - большевистские сказания и мифы повторять не надо!
Ответить
7 мин.
Олег Самойлов
Голодуха в СССР - есть результат мудрой ПЛАНОВОЙ иканомеги балвшивеков!
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии