В Белоруссии из школьной программы исключили Александра Солженицына и Светлану Алексиевич

Министерство образования Белоруссии убрало из школьной программы по русской литературе для 11 класса произведения нобелевских лауреатов Александра Солженицына и Светланы Алексиевич (летом прошлого года русофобка вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции; в конце сентября 2020-го навсегда отчалила в Германию), а также неоднократно номинированного на Нобелевскую премию по литературе Владимира Набокова.