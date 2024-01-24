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Казахстан идёт по пути Украины

Казахстан идёт по пути Украины

 На днях  произошло  вполне  себе   прецедентное   событие:   Тина    Канделаки  написала      у  себя  в  телеграме,  что   Казахстан    идёт  по  пути   Прибалтики  и  Украины  и   медленно,  но  верно   продолжает   вытеснять     русский  язык  на   государственном  уровне.

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