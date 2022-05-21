Представлены умные часы Amazfit GTR 2 New Version со звонками, хранилищем для музыки и всегда включённым AMOLED-экраном

Бренд Amazfit, принадлежащий Huami, представил новые умные часы под названием Amazfit GTR 2 New Version, которые поступят в продажу 23 мая.
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