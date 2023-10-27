Увидеть всю страну: чем удивит выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве

Вся Россия — на ладони! Москвичи и гости столицы скоро смогут совершить путешествие по стране. Побывать в северных юртах, пообщаться с хакасскими шаманами, выведать секреты у оренбургских мастериц и разобрать по деталям архитектуру выборгского замка.
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