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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «Хотел бы, чтобы «Астон Мартин» добился успеха, особенно из-за Лоренса Стролла – «Ф-1» нужны такие люди»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о том, сумеет ли «Астон Мартин» преодолеть кризис.

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