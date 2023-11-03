Politico: заявление главкома ВСУ Залужного о тупике разожгло дебаты в США

Высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что конфликт с Россией зашел в тупик, спровоцировали дебаты в американском конгрессе на тему того, стоит ли продолжать поддержку ВСУ.
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